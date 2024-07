Eduardo Munoz/REUTERS

Im Washington Square Park in New York beteiligten sich am Sonntag zahlreiche Menschen an einer Kundgebung gegen rassistische Polizeigewalt in den USA, nachdem die Afroamerikanerin Sonya Massey am 6. Juli von Einsatzkräften im Sangamon County, Illinois, erschossen worden war. Die Frau hatte die Polizei gerufen, um eine verdächtige Person zu melden. In ihrer Wohnung wurde sie dann jedoch, wie Bodycam-Aufnahmen belegen, von weißen Polizisten in den Kopf geschossen, als sie einen Topf Wasser vom Herd nahm, den sie augenscheinlich dort vergessen hatte. (jW)