A-Info

Das Infoblatt der Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen Berlin beschäftigt sich mit der drohenden Nullrunde beim Bürgergeld im nächsten Jahr. Außerdem geht es um die »Lücke« bei der Übernahme der Wohnkosten: 2023 haben die Jobcenter bei etwa 325.000 »Bedarfsgemeinschaften« nicht die vollen Kosten für die Kaltmiete und die Mietnebenkosten übernommen. Ein anderer Beitrag beleuchtet die Problematik der Pflicht zur frühzeitigen »Arbeitsuchendmeldung«. Diese Pflicht hat allein 2023 »zu etwa 316.000 einwöchigen Sperrzeiten« geführt: Das könnte die Betroffenen 70 bis 80 Millionen Euro an Leistungen gekostet haben. (jW)

A-Info, Nr. 217, 6 Seiten, kostenlos, Bezug: Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen, Alte Jakobstr. 149, 10969 Berlin, PDF-Download über www.erwerbslos.de/a-info

Position

Schwerpunkt der aktuellen Ausgabe des Magazins der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend (SDAJ) ist das Thema Ausbildung und Ausbeutung. Autorinnen und Autoren schreiben über den Zustand der Pflegeausbildung in Deutschland, das Märchen von den »faulen Jugendlichen«, Berufsausbildung in der DDR, das »Werben fürs Sterben« der Bundeswehr und die anhaltende Umwandlung von Ausbildungsberufen in Studiengänge. (jW)

Position. Magazin der SDAJ, Heft 4/2024, 46 Seiten, 1,70 Euro, Bezug: Verein Position e. V., Hoffnungstr. 18, 45127 Essen, ­E-Mail: position@sdaj-netz.de

Mitteilungen

Die Mitteilungen der Kommunistischen Plattform der Partei Die Linke dokumentieren »erste Überlegungen des Bundessprecherrates nach den EU-Wahlen«. Norman Paech erinnert an den sogenannten Tonkin-Zwischenfall von 1964, Ralph Dobrawa an den 70. Jahrestag des gerichtlichen Verbots der FDJ in der Bundesrepublik. (jW)

Mitteilungen, Heft 7/2024, 36 Seiten, Spendenempfehlung: 1,50 Euro plus Porto, Bezug: KPF, Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin, E-Mail: kpf@die-linke.de

Tarantel

In der Zeitschrift der Ökologischen Plattform bei der Partei Die Linke fragt sich Helmut Gelhart, ob Marx und Engels »Vordenker der Ökologiebewegung« waren. Annette Schlemm beschäftigt sich mit dem sogenannten Climate Engineering. (jW)

Tarantel, Nr. 99, 48 Seiten, kostenlos, Bezug: Ökologische Plattform bei der Partei Die Linke, Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin, E-Mail: ­oekoplattform@die-linke.de