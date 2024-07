Ukraine: Russland erobert weitere Dörfer

Moskau. Die russischen Truppen haben bei ihrem Vormarsch in der ostukrainischen Region Donezk erneut Erfolge verkündet. Das Verteidigungsministerium in Moskau meldete am Sonntag die Einnahme der Ortschaften Progress und Jewgeniwka. Über die Eroberung des seit Monaten umkämpften Ortes Progress war zuvor schon von ukrainischen Medien berichtet worden. Unterdessen ist in der Nacht zu Sonntag erneut ein russisches Öldepot – diesmal bei der Stadt Kursk – durch ukrainischen Drohnenbeschuss in Brand geraten. Verletzt worden sei niemand, wie die lokalen Behörden laut AFP mitteilten. (dpa/AFP/jW)