Russische Schiffe in Kuba eingetroffen

Havanna. Im Hafen der kubanischen Hauptstadt Havanna haben drei russische Militärschiffe festgemacht. Das Schulschiff »Smolny« erreichte Havanna am Sonnabend und wurde dort mit Artilleriesalven begrüßt, Schaulustige versammelten sich am Hafen. Wie die russische Botschaft auf Kuba mitteilte, wird das Schulschiff bei seinem »freundschaftlichen Besuch« von zwei weiteren Schiffen begleitet. Bereits Mitte Juni war das russische Atom-U-Boot »Kasan« in Havanna eingelaufen und hatte dort fünf Tage lang angedockt. Die USA hatten daraufhin ein Jagd-U-Boot auf den Marinestützpunkt Guantanamo Bay verlegt. (AFP/jW)