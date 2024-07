Schwere Kämpfe im Norden Malis

Bamako. Die malischen Streitkräfte sind in heftige Kämpfe mit »Terrorgruppen« im Norden des Landes verwickelt, wie am Sonnabend der Kurznachrichtendienst AES Info auf X mitteilte. Laut einer Stellungnahme des Generalstabs vom selben Tag habe die Armee bei der Ortschaft Tinzaouaten unweit der algerischen Grenze mehrere feindliche Angriffe abgewehrt und den bewaffneten Gruppen, die eine Unabhängigkeit Nordmalis anstreben, schwere Verluste zugefügt. Ebenfalls am Sonnabend musste in der Stadt Kidal, der Hochburg der Separatisten, ein Armeehubschrauber kurz nach seinem Start wieder notlanden. (jW)