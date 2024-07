USA und Japan vertiefen Militärbündnis

Tokio. Angesichts einer angeblichen Bedrohung durch China will Japan sein Militärbündnis mit den USA vertiefen. Dazu werde ein »Hauptquartier der gemeinsamen Streitkräfte« gegründet, teilten die Außen- und Verteidigungsminister der beiden Länder nach Unterredungen am Sonntag in Tokio mit. Dabei sei erstmals auch über eine »erweiterte Abschreckung« gesprochen worden. Dieser Begriff bezeichnet die Verpflichtung der USA, ihre Atomstreitkräfte zur Abschreckung von Angriffen auf Verbündete einzusetzen. In Japan ist dies ein heikles Thema, da es das einzige Land ist, gegen das bisher Atombomben eingesetzt wurden. (Reuters/jW)