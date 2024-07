Präsidentschaftswahlen in Venezuela

Caracas. Rund 21 Millionen Wahlberechtigte waren am Sonntag in Venezuela aufgerufen, über die Besetzung des höchsten Staatsamts abzustimmen. Insbesondere westliche Medien berichteten unter Berufung auf Meinungsumfragen, dass der Kandidat des oppositionellen Bündnisses »Einheitliche demokratische Plattform«, Edmundo González Urrutia, beste Erfolgschancen habe. Aber auch Amtsinhaber Nicolás Maduro von der Vereinten Sozialistischen Partei Venezuelas (PSUV), der sich um ein drittes Mandat bewarb, gab sich siegessicher. Erste Ergebnisse wurden in der Nacht zu Montag erwartet. (AFP/jW)