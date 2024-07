Jens Schulze

Gegen die US-Blockade, für Völkerfreundschaft – und auch das Wetter zeigte sich solidarisch: Die Fiesta de Solidaridad, das traditionell von Cuba Sí veranstaltete kubanische Fest in Berlin-Lichtenberg, zog am Sonnabend nach einem verregneten Aufbau viele Menschen an. Tagsüber blieb es trocken, Livemusik heizte den Gästen zusätzlich ein. In einer für Kuba schwierigen Zeit sei Solidarität wichtiger denn je, so die Bundestagsabgeordnete Gesine Lötzsch (Die Linke) in ihrem Grußwort. Der Verlag 8. Mai und die jW luden wieder in das gut besuchte Genossenschaftscafé ein. (jW)