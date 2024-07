Labour: Großbritannien ist »pleite und kaputt«

London. Laut einer Erklärung des Büros des neuen britischen Labour-Premierministers Keir Starmer ist Großbritannien »pleite und kaputt«. Die britische Finanzministerin Rachel Reeves wolle am Montag eine Bewertung der öffentlichen Finanzen vorlegen. »Die Bewertung wird zeigen, dass Großbritannien pleite und kaputt ist«, teilte das Büro Starmers am Sonntag mit. Demnach habe die vorherige Regierung erhebliche Finanzierungszusagen für dieses Haushaltsjahr gemacht, ohne zu wissen, woher das Geld kommen werde. Die konservativen Tories, die Großbritannien in den vergangenen 14 Jahren regiert hatten, taten die Ankündigung der Labour-Partei über ein »schwarzes Loch« in den öffentlichen Finanzen sogleich als »erfundenen Vorwand für geplante Steuererhöhungen« ab. Diese Pläne habe Labour der Öffentlichkeit im zurückliegenden Wahlkampf verschwiegen. (Reuters/jW)