IMAGO/Michael Gstettenbauer Nichts ist geblieben von der Euphorie, mit der die Ampel vor zweieinhalb Jahren ihr Bauministerium schuf

Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) verfolgt nicht länger das Ziel, den sozialen Wohnungsbau in den Ballungsräumen so anzukurbeln, dass dort jeder eine bezahlbare Bleibe findet. Statt dessen will sie die Städter nun zum Umzug in die Provinz bewegen. »Knapp zwei Millionen Wohnungen in Deutschland stehen leer. Aber in unseren Großstädten oder Metropolregionen herrscht ein riesiger Bedarf. Wir werden daher Ende des Jahres eine Strategie gegen den Leerstand vorlegen«, verkündete Geywitz in der Neuen Osnabrücker Zeitung vom Sonnabend. »Im November sollten wir soweit sein.«

Viele hätten in den vergangenen Jahren die Provinz verlassen, um in den Metropolen einen Job zu finden, erklärte die Potsdamerin. »Home­office und Digitalisierung bieten aber inzwischen ganz neue Möglichkeiten für das Leben und Arbeiten im ländlichen Raum«. Ihr Ministerium suche »mit der Wissenschaft und anderen Ressorts nach neuen Wegen, Menschen für die Nutzung von leerstehendem Wohnraum zu interessieren. Gerade in kleinen und mittelgroßen Städten ist das Potential groß, weil es da auch Kitas, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und Ärzte gibt.«

Nichts ist geblieben von der Euphorie, mit der die Ampel vor zweieinhalb Jahren ihr Bauministerium schuf. Das erste eigenständige in diesem Jahrhundert. Zuvor war das Bauen in wechselnden Häusern unter ferner liefen angesiedelt gewesen. Nun sollte die große Offensive kommen: mindestens 400.000 neue Wohnungen im Jahr gegen den Mangel. Es klang nach kontrollierter Bauwut.

Wie der Immobilienmarkt auf eine Umsetzung reagiert hätte, weiß niemand. In keinem der beiden Jahre, die Geywitz im Amt ist, wurden mehr als 295.300 Wohnungen fertiggestellt, in diesem Jahr wird mit 250.000 gerechnet. Aber natürlich will die Ministerin mit ihrem Strategiewechsel, der vom Städte- und Gemeindebund am Wochenende umgehend begrüßt wurde, auch den Planeten retten, wie sie der Zeitung erklärte: »Es ist auch viel umweltfreundlicher, vorhandene Häuser zu nutzen, statt neu zu bauen.«