Der Kugelstoßer David Storl wurde am 27. Juli 1990 in der DDR geboren und ist heute 198 Zentimeter groß. 2011 war er der erste deutsche sowie bis dahin jüngste Weltmeister seiner Disziplin. Die Coole Wampe gratuliert nachträglich und wünscht einen schönen 34. Geburtstag!

Normalerweise verbindet diese Kolumne kranke Politik mit ungesunder Ernährung, aber es ist Sommerpause – Sonne, Wind und Wellen – und so schleudert auch sie die schweren Lasten des Alltags weit von sich wie einst David die Kugeln – und lässt sie liegen. Oder? Nun ja, der Sport des Kugelstoßens lehrt uns etwas anderes:

Die Kugel ist ein uraltes Symbol der Vollkommenheit. Kraftvolle Werfer zerschmettern mit ihr tief in ihrer Psyche die Türen zu verborgenen Sehnsüchten und Ängsten. Jaha! Doch betrachten wir zunächst die Metallkugel selbst: Rund, glatt und schwer symbolisiert sie die unvermeidliche Bürde des Lebens. Jeder Stoß ist ein Versuch, Lasten von sich zu werfen und in die Ferne zu katapultieren. Doch die Realität holt uns ein: Die Kugel fällt, aber wir müssen sie wieder aufheben. Eine klassische Sisyphos-Aufgabe. So sind Kugelstoßer friedliche Helden, die immer wieder gegen die Schwere des Daseins ankämpfen. Der Ring, in dem sie stehen, repräsentiert den engen Rahmen unserer gesellschaftlichen Zwänge. Innerhalb dieser Grenzen versuchen die Athletinnen, ihre Kraft und ihren Willen maximal auszuschöpfen. Weg mit der Bürde – rein ins Vergnügen unseres wahren Iches oder Selbstes, oder wie das heißt:

Für die Knödel 500 g frischen Spinat waschen und in kochendem Salzwasser kurz blanchieren. Anschließend abtropfen lassen, ausdrücken und grob hacken. 200 g altbackenes Weißbrot in kleine Würfel schneiden und in eine große Schüssel geben. 200 ml Milch erwärmen und über die Brotwürfel gießen. Etwa 10 Minuten einweichen lassen. Eine Zwiebel und zwei Knoblauchzehen schälen und fein hacken. In einer Pfanne 50 g Butter schmelzen und beides darin glasig dünsten. Den gehackten Spinat hinzufügen und kurz mitdünsten. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. Die Spinatmischung zu den eingeweichten Brotwürfeln geben. Zwei Eier, 50 g geriebenen Parmesan und 100 g Mehl hinzufügen. Alles gut vermengen, bis eine homogene Masse entsteht. Bei Bedarf noch etwas Mehl hinzufügen, falls die Masse zu feucht ist. Mit nassen Händen aus dem Teig kleine Knödel formen. Einen großen Topf mit Salzwasser zum Kochen bringen. Die Knödel darin für etwa 15–20 Minuten gar ziehen lassen, bis sie an die Oberfläche steigen. Für die Käsesauce in einem kleinen Topf 200 ml Sahne und 100 ml Milch erhitzen. 150 g Gorgonzola in kleine Stücke schneiden und in die heiße Sahne-Milch-Mischung geben. Unter Rühren schmelzen lassen. 50 g geriebenen Parmesan hinzufügen und ebenfalls schmelzen lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Falls die Sauce zu dünn ist, einen TL Speisestärke mit etwas Wasser anrühren und unter Rühren zur Sauce geben, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Die fertigen Spinatknödel auf Tellern anrichten und großzügig mit der Käsesauce übergießen. Die Knödel mit frischen Kräutern garnieren.