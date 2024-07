Reinhild Freitag (53), München

»Quer zur Zeit« hat Reinhild Freitag aus München ihren Beitrag zum 2016er Jahrgang des junge Welt-Fotowettbewerbs genannt. Das Thema lautete damals: »Gegen die Regeln«. Die Schwarzweißaufnahme mit dem rauchenden Schornstein einer Lokomotive im Hintergrund scheint uns mit zurückzunehmen in eine andere Ära. Davon zeugen nicht zuletzt die Nieten an den Waggons. Darüber hinaus ist die Aufnahme eine Reflexion über das Fotografieren und den ­Augenblick des Auslösens selbst, ein Spiel mit den Perspektiven. Und ganz wichtig: das Unterwegssein. Es muss ja keine Zugreise oder gar ein Flug sein, aber sich mit der Kamera in der Hand auf den Weg zu machen ist eine gute Voraussetzung für ein spannendes Erlebnis, das sich für später festhalten lässt. Das entstandene Foto – heutzutage ja meist ein Digitalfoto – können Sie, liebe fotobegeisterte Leserinnen und Leser, dann einfach auf unserer Webseite hochladen (jungewelt.de/fotowettbewerb). Wir sind gespannt auf Ihre Beiträge! (mis)