Maxwell Briceno/REUTERS

Am Donnerstag endete der Wahlkampf (Foto). Laut Umfragen hat das Bündnis »Einheitliche demokratische Plattform« Chancen, am Sonntag den Sieg über den sozialistischen Staatschef Nicolás Maduro davonzutragen, der sich um eine dritte Amtszeit bewirbt. Die westlichen Länder befeuern natürlich seine Ablösung. Der Pink-Floyd-Sänger Roger Waters forderte die venezolanischen Wähler dazu auf, für Maduro zu stimmen, damit das südamerikanische Land nicht von der ultrarechten Opposition an die USA »verkauft« werde. (jW)