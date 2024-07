Sarah Meyssonnier/REUTERS

Am Vorabend der Eröffnung der Olympischen Spiele sind am Donnerstag in Paris Wohnungslose, darunter viele mit Migrationshintergrund, auf die Straße gegangen. Sie forderten laut der britischen Daily Mail eine Lösung für die anhaltende Wohnungskrise der Stadt. Vor dem Rathaus versammelten sich Dutzende mit Plakaten, Sprechchören und Trommeln. Andere bauten vor dem Regierungsgebäude ihre Zelte auf, um bessere Bedingungen für Wohnungslose zu fordern. An diesem Freitag findet entlang der Seine die Eröffnungsfeier der Spiele statt. (jW)