US-Unions: Keine Militärhilfe für Israel

Washington. Sieben US-amerikanische Gewerkschaften, die rund sechs Millionen Beschäftigte vertreten, haben Joseph Biden am Dienstag in einem Schreiben aufgefordert, noch vor dem Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in den USA »unverzüglich alle Militärhilfen für Israel einzustellen«. Zu den Gewerkschaften, die das Schreiben unterzeichnet haben, gehören nach Angaben des britischen Guardian vom Dienstag die Association of Flight Attendants (AFA), die American Postal Workers Union (APWU), die International Union of Painters (IUPAT), die National Education Association (NEA), die Service Employees International Union (SEIU), United Auto Workers (UAW) und United Electrical Workers (UE). »Unsere Gewerkschaften hören die Schreie der Menschheit, während dieser bösartige Krieg weitergeht«, sagte Mark Dimondstein, der Präsident der APWU, in einer Pressemitteilung. »Die arbeitenden Menschen und unsere Gewerkschaften sind entsetzt, dass unsere Steuergelder diese anhaltende Tragödie finanzieren. Wir brauchen jetzt einen Waffenstillstand, und der beste Weg, ihn zu erreichen, ist die Einstellung der US-Militärhilfe für Israel.« (jW)