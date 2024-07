Der Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken wird in diesem Jahr nicht verliehen. Das erklärte die Vorsitzende des Hannah-Arendt-Vereins, Waltraud Meints-Stender, der Taz (Dienstagausgabe). Als Träger wolle man sich zunächst neu strukturieren. Die Verleihung des Preises im vorigen Jahr an die US-amerikanisch-russische Journalistin Masha Gessen war teils heftig kritisiert worden. Sie hatte in einem Essay den Gazastreifen mit einem jüdischen Zwangsghetto in von Nazis kontrollierten Städten Osteuropas verglichen. Der vierköpfige Altersvorstand des Vereins war nach der Verleihung zurückgetreten. (dpa/jW)