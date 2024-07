Bilanz der EM-Grenzkontrollen

Potsdam. Die Bundespolizei hat eine vorläufige Bilanz der während der Fußball-EM eingeführten Grenzkontrollen an den EU-Innengrenzen gezogen. Wie das Bundespolizeipräsidium am Mittwoch in Potsdam mitteilte, wurden von 7. Juni bis 19. Juli mehr als 1,6 Millionen Menschen bei ihrem Grenzübertritt kontrolliert. In dem Zeitraum von rund fünf Wochen wurden 9.172 unerlaubte Einreisen festgestellt. Das sind 0,5 Prozent aller kontrollierten Personen. Die Beamten vollstreckten zudem an den Grenzen 1.198 Haftbefehle. Das Bundesinnenministerium hatte die Grenzkontrollen als »wirksame Maßnahme« beschrieben.(AFP/jW)