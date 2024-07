Michael A. McCoy/REUTERS

Vor der Rede des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu am Mittwoch (Ortszeit) im US-Kongress gab es Proteste gegen den Krieg im Gazastreifen. So blockierten rund 400 jüdische Friedensaktivisten am Dienstag das zum Kapitol gehörige Cannon House Building (siehe Bild) mit der Forderung nach einem Ende der Waffenlieferungen an Israel. Dabei nahm die Polizei Dutzende Demonstranten fest. Eine Reihe von Abgeordneten vom linken Flügel der Demokratischen Partei, darunter Bernard Sanders, hat angekündigt, Netanjahus Rede zu boykottieren. (jW)