Hoher Besuch aus Italien: Bevor die Unione Calcio Sampdoria Genua, letzter Europapokalgegner des FC Carl Zeiss Jena im Jahre 1988, zur Einweihung des restaurierten Ernst-Abbe-Sportfeldes am 30. Juli gegen die Jenenser aufläuft, machte der Europapokalsieger von 1990 und italienische Meister des Jahres 1991 am vergangenen Sonnabend zunächst beim DDR-Rekordmeister BFC Dynamo im Berliner Sportforum seine Aufwartung. Der BFC hatte schon am 25. Mai zum Saisonabschluss seinen letzten Europacup-Rivalen AS Monaco empfangen und einen 4:2-Erfolg gefeiert. Die phantastische Atmosphäre weckte angenehme Erinnerungen an begeisternde internationale Spiele des BFC vor mehr als drei Jahrzehnten und machte Appetit auf mehr.

Die Blucerchiati (Blauumrahmten), so die Bezeichnung der Sampdoria-Spieler, kicken aktuell in der italienischen Serie B und ebenfalls gut drei Jahrzehnte von der goldenen Ära eines Gianluca Vialli entfernt. Mit dem 45jährigen Andrea Pirlo, Weltmeister 2006 und mit 116 Länderspielen dekoriert, sitzt der Superstar auf der Trainerbank. Während die Gäste bei der Anreise aus dem Trainingscamp in Jena noch im Stau standen, verbreiteten italienische Hits Azzurro-Flair und gute Stimmung unter den 2.026 Zuschauern, darunter etwa 200 Sampdoria-Fans, so dass trotz des um 30 Minuten verzögerten Anpfiffs keine Langeweile aufkam. Bei brütender Hitze jenseits der 30 Grad entwickelte sich auf dem hervorragend präparierten Grün ein unterhaltsamer Kick.

Rufat Dadashov, der Star des BFC, nutzte nach einem Freistoß von Ben Meyer gleich die erste sich bietende Chance und drückte das Leder reaktionsschnell zur 1:0-Führung über die Linie (13.). Die Berliner zeigten sich von ihrem neuen österreichischen Coach Andreas Heraf (56) gut eingestellt und boten weitere ansprechende Aktionen. Sampdoria kam nur langsam ins Spiel und verzeichnete nach 34 Minuten die erste Gelegenheit durch einen Flachschuss von Fabio Borini, den BFC-Keeper Leon Bätge stark parierte. Vier Wechsel zur Pause – auch Ersatztorwart Kevin Sommer kam zum Einsatz – brachten keinen Bruch ins Spiel der Berliner, denn der BFC kontrollierte weiterhin das Geschehen und ließ die Italiener wenig zur Entfaltung kommen.

Nach einer guten Stunde schickte BFC-Trainer Heraf weitere fünf Wechselspieler auf den Rasen, so konnten sich alle Spieler im Aufgebot zeigen. Auch Andrea Pirlo brachte zahlreiche frische Kräfte, denn bei Sampdoria machten sich nach intensiven Konditionseinheiten die schweren Beine bemerkbar. Die Gluthitze forderte ihren Tribut und drosselte in den letzten 25 Minuten das Tempo. Während Sampdoria dem Rückstand hinterherlief, bot sich dem BFC in der 79. Minute obendrein die Chance zum 2:0. Doch Torhüter Nicholas Scardigno hielt den von Julian Wießmeier schwach getretenen Foulstrafstoß, so dass es beim 1:0 blieb – ein denkwürdiger Sieg. Mit einem Sondertrikot, einer limitierten Spieltagstasse und einer speziellen Becheredition bot der BFC attraktive Devotionalien an, mit denen sich gut in Erinnerungen an dieses internationale Duell schwelgen lässt …

Während der BFC den Punktspielstart bereits am kommenden Freitag ab 19 Uhr im Sportforum gegen den FC Carl Zeiss Jena vollzieht, steht das Serie-B-Auftaktmatch für Sampdoria Genua erst am 18. August bei ­Frosinone Calcio an.