Der Programmbeirat des Kölner Domradios sieht die journalistische Unabhängigkeit des kircheneigenen Senders in Gefahr. Wie der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet, hat der Programmbeirat diese Sorge in einem Brief an die Landesanstalt für Medien NRW zum Ausdruck gebracht. Das bestätigte der Vorsitzende des Programmbeirats, Jürgen Wilhelm, der dpa am Montag. Der Beirat bitte in dem Schreiben darum, die geplante Umstrukturierung des Domradios »mit Blick auf die Freiheit der Programmverantwortlichen medienrechtlich zu prüfen«. Das Domradio ist für seine kritische Berichterstattung über Kirchenthemen bekannt. Vor wenigen Wochen wurde mitgeteilt, dass Chefredakteur Ingo Brüggenjürgen vorzeitig in den Ruhestand gehe. Kritiker befürchten, dieser Schritt diene ebenso wie eine angekündigte Umstrukturierung des multimedialen Senders dazu, das Domradio auf die Linie des Kölner Kardinals Rainer Maria Woelki zu bringen. (dpa/jW)