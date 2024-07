Slowakei: F-16-Kampfjets aus USA erhalten

Bratislava. Die Slowakei hat ihre ersten beiden F-16-Kampfflugzeuge aus US-Produktion erhalten. Dies erklärte das Verteidigungsministerium in Bratislava am Dienstag. Die beiden Kampfjets landeten am Montag abend auf dem Militärflughafen Kuchyna im Westen der Slowakei. Ihre Auslieferung hatte sich wegen der Coronapandemie und eines Mangels an Halbleiterchips um rund zwei Jahre verzögert. Insgesamt ist laut einem 2018 geschlossenen Vertrag der Verkauf von 14 Kampfjets an die Slowakei im Wert von rund 1,6 Milliarden Euro vorgesehen. Bei der größten militärischen Anschaffung in der Geschichte des Landes sollen die F-16-Kampfjets die Flotte von MiG-29-Kampfjets aus sowjetischer Produktion ersetzen. Im vergangenen Jahr hatte die Slowakei ihre ausgemusterten MiG-29-Kampfflugzeuge der Ukraine überlassen. (AFP/jW)