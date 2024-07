Westbank: Fünf Tote nach israelischer Razzia

Ramallah. Bei einer Razzia der israelischen Armee am Dienstag morgen im besetzten Westjordanland sind nach palästinensischen Angaben fünf Menschen getötet worden. Die Palästinenser, darunter zwei Frauen, seien bei einem Militäreinsatz in einem Flüchtlingslager in der nördlichen Stadt Tulkarem getötet worden, sagte der örtliche Vertreter des Lagers, Faisal Salamah, am selben Tag der Nachrichtenagentur AFP. Die israelische Armee äußerte sich auf AFP-Anfrage zunächst nicht zu dem Vorfall. Der Palästinensische Rote Halbmond teilte mit, er habe einen 30jährigen Mann mit Schusswunden sowie drei Frauen mit Splitterwunden behandelt. Nach Angaben von WAFA waren an dem Einsatz mehr als 25 Armeefahrzeuge beteiligt. (AFP/jW)