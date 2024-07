Harris wird von US-Demokraten unterstützt

Washington. Laut Schätzungen von US-Medien hat die US-Vizepräsidentin Kamala Harris, wie dpa am Dienstag meldete, derzeit die Unterstützung von genügend Delegierten der Demokraten, um als Kandidatin ihrer Partei für die US-Präsidentschaft nominiert zu werden. Zudem gelang es ihr laut ihrem Team, seit dem Rückzug ihres Chefs, des US-Präsidenten Joseph Biden, eine Rekordsumme von Spenden einzusammeln. Harris will bei der Wahl am 5. November gegen den Republikaner Donald Trump antreten. Biden hatte sich am Sonntag nach immensem Druck aus den eigenen Reihen aus dem Rennen um die Präsidentschaft zurückgezogen. (dpa/jW)