Demontiertes Denkmal in Głubczyce (27.10.2022)

In der pommerschen Kleinstadt Nowogard nordöstlich von Szczecin ist am Montag ein weiteres Denkmal aus sozialistischen Zeiten abgerissen worden. Das 1972 zum 55. Jahrestag der Oktoberrevolution enthüllte Monument war ursprünglich der »polnisch-sowjetischen Waffenbrüderschaft« gewidmet gewesen, weil die Stadt im April 1945 gemeinsam von sowjetischen und polnischen Truppen befreit worden war. 1995 war es bereits in »Denkmal der polnischen Kriegsteilnehmer« umbenannt worden. Das Datum für den vollständigen Abriss war nicht zufällig gewählt: Der 22. Juli ist der – in diesem Jahr 80. – Jahrestag der Proklamation, mit der sich das sowjetisch inspirierte »Polnische Komitee der Nationalen Befreiung« der Öffentlichkeit vorgestellt hatte.

Die erste »Säuberung« 1995 des zwei Jahre zuvor noch einmal renovierten Denkmals war der polnischen Gedenkbehörde »Institut für Nationale Erinnerung« nicht genug. Ihre Außenstelle in Szczecin hatte seit 2016 gefordert, das Monument aus dem öffentlichen Raum zu entfernen, weil es »den Kommunismus propagiere«. Wie die beiden Gestalten mittelalterlicher Ritter, die das Erscheinungsbild des Denkmals prägten, den Kommunismus hätten propagieren können, legte das Institut nie dar. Es reichte die »schlechte Gesellschaft« eines Rotarmisten mit Kalaschnikow und eines Soldaten in der Uniform der polnischen Volksarmee. Institutspräsident Konrad ­Nawrocki war sogar eigens zum Denkmalsturz über 500 Kilometer aus Warschau angereist, um sich darüber zu echauffieren, dass das Monument »alle beleidige, die für Polen gekämpft« hätten.

Die Beseitigung des Denkmals hatte sich über mehrere Jahre verzögert, weil sich der frühere Bürgermeister von Nowogard, ein Mann des polnischen Linksbündnisses, geweigert hatte, einen entsprechenden Stadtratsbeschluss auszuführen. Bei den Kommunalwahlen im April verlor er sein Amt, der Nachfolger hatte es plötzlich eilig.

Nach einer 1997 von der russischen Botschaft in Polen aufgestellten Liste gab es damals noch 561 Denkmäler und andere Gedenkorte für sowjetische Soldaten in Polen. Heute zählt die polnische Wikipedia noch ungefähr 30 auf. Nicht alle sind so monumental wie das jetzt in Nowogard abgetragene Denkmal. Manchmal waren es kleine Tafeln, kaum größer als ein gewöhnlicher Grabstein, wie diejenige am Rand einer kleinen Straße zwischen Sarnice und Czeszewo östlich von Poznan, die an drei sowjetische Fallschirmjäger erinnerte. Sie waren im Herbst 1944 an der falschen Stelle abgesetzt worden und hatten sich angesichts der drohenden Gefangennahme das Leben genommen. Erst erschien auf dem Stein die Inschrift »KGB-Mörder«. Irgendwann war der Stein dann weg. Die Gräber der drei Soldaten auf dem Dorffriedhof sind dagegen weiterhin vorhanden und werden offenbar auch gepflegt.

Das hat mit einer Spezifik der polnischen Gedenkkultur zu tun. Gräber sind – vergleichsweise – unantastbar. So gibt es in Poznań bis heute zwei sowjetische Gedenkstätten: eine auf dem Gelände der ehemaligen Zitadelle, gekrönt von einem Obelisken, von dem nur der rote Stern entfernt worden ist. Die andere auf einem großen Friedhof am östlichen Stadtrand. An beiden Orten sind jeweils etwa 5.000 Soldaten bestattet, die Anfang 1945 bei der Befreiung von Poznań gefallen sind. Dass sich das offizielle Polen an diese Gedenkstätten nicht herantraut, hat mit der Sorge um polnische Gedenkstätten im heutigen Russland zu tun, insbesondere den nationalen Wallfahrtsort in Katyn bei Smolensk. Die polnische Seite kann sich ausrechnen, dass bei einer Einebnung sowjetischer Soldatengräber in Polen schnell auch polnische Gedenkorte beseitigt werden könnten – und sei es »zufällig« bei irgendwelchen Bauarbeiten.