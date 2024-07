Kirsty Needham/REUTERS »Pitch Black«: Mehr als 140 Militärflugzeuge aus 20 Nationen im Himmel über Australien (Darwin, 18.7.2024)

Der Kampfeinsatz der deutschen Luftwaffeneinheit steht kurz bevor. Die Autonome Region Amica, so groß wie Brandenburg, aber sehr weit weg zwischen den Staaten Amica und Malus auf der anderen Seite des Globus gelegen, ist rohstoffreich und daher ins Visier ihrer Nachbarn geraten. Beide erheben Anspruch auf sie, die Weltjustiz sucht zu schlichten; vor kurzem aber hat Malus Fakten geschaffen, ist in die Autonome Region Amica einmarschiert, hält sie besetzt. Die Bewohner – viele identifizieren sich als Amicaner – sind größtenteils geflohen; es herrscht Chaos. Wie gut, dass es die Vereinigten Staaten gibt: Sie bereiten sich bereits vor, die okkupierte Region zu befreien. Das geht nur militärisch. Man weiß: Der Feind Malus (Lateinisch: »schlecht«) nutzt vor allem russische Waffen, verfügt über eine starke Luftwaffe, die Kampfjets aus russischer Produktion besitzt – MiG-29, Su-35, Tu-160 und einige andere mehr. Die U. S. Air Force hat für den Luftkampf gegen sie die Unterstützung verbündeter Staaten angefordert. Auch Deutschland nimmt an der multinationalen Truppe zur Befreiung der Autonomen Region Amica (Lateinisch: »Freundin«) teil. Der Name der Truppe: »Pitch Black«.

»Pitch Black«, pechschwarz, heißt ein Luftwaffenmanöver, das Australiens Streitkräfte alle zwei Jahre durchführen. In den 1980er Jahren zunächst als gemeinsame Übung mit der U. S. Air Force konzipiert, dient es seit den 1990er Jahren dazu, die Luftstreitkräfte von immer mehr verbündeten Staaten zu integrieren. Dieses Jahr nehmen rund 4.500 Soldaten mit mehr als 140 Flugzeugen aus insgesamt 20 Ländern teil. Das Manöver findet in Nordaustralien statt, vor allem um die Luftwaffenstützpunkte Darwin und Tindal herum; diese haben in den US-Planungen für einen etwaigen Krieg gegen China eine wichtige Rolle als rückwärtige Operationsbasen. An »Pitch Black« beteiligen sich denn auch einerseits Staaten, die sich ohnehin gegen China positionieren, so zum Beispiel – neben dem Gastgeber Australien – Japan, Indien oder die Philippinen, andererseits aber auch Staaten, die der Westen gegen die Volksrepublik in Stellung zu bringen sucht, etwa Papua-Neuguinea und der kleine, aber strategisch wichtige Pazifikstaat Fidschi. »Pitch Black« 2024 hat am 12. Juli begonnen und dauert, das eingangs zitierte Szenario durchexerzierend, noch bis zum 2. August an.

Die deutsche Luftwaffe nimmt in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal nach 2022 an »Pitch Black« teil – mit fünf »Eurofightern« vom Taktischen Luftwaffengeschwader 71 »Richthofen« aus Wittmund. Verlegte die Luftwaffe ihre Flugzeuge vor zwei Jahren noch auf direktem Weg nach Down Under, so sind diesmal die »Eurofighter« Teil einer stärkeren Einheit von ungefähr 30 Militärflugzeugen, die sich auf einem Übungsflug rund um die Welt befindet, und dies gemeinsam mit 15 weiteren Flugzeugen aus Frankreich und aus Spanien. »Pacific Skies«, so der Name der militärischen Weltumrundung, umfasst – neben kleineren Übungselementen – vor allem fünf größere Teilmanöver; »Pitch Black«, klar gegen China gerichtet und zugleich, man schlägt ja gerne zwei Fliegen mit einer Klappe, einen Krieg gegen russische Kampfjets trainierend, ist das dritte davon. Begonnen hatte die Übungsserie Mitte Juni zunächst mit Tiefflugübungen und mit dem Manöver »Arctic Defender« in Alaska, das in relativer Nähe zur Beringstraße den Luftkrieg in der Arktis probte. Russland ist ein wichtiger Arktisanrainer. Aus Alaska verlegte die Einheit nach Japan. Ein Teil flog dann gleich weiter zu »Pitch Black«.

Und während dieser Teil nun auf dem Luftwaffenstützpunkt Darwin in fiktive Luftkämpfe gegen russische Jets, Pardon, die Luftwaffe von Malus eingreift, beteiligen sich die anderen deutschen Militärflugzeuge seit Montag – und noch bis diesen Donnerstag – an »Nippon Skies«. Es handelt sich um das erste gemeinsame Manöver der Luftwaffen der Bundesrepublik und Japans, nachdem 2022 deutsche Kampfjets auf dem Rückflug von »Pitch Black« zum ersten Mal einen Zwischenstopp in Tokio eingelegt hatten. »Nippon Skies« hat die Chitose Air Base, nahe Sapporo auf Hokkaido gelegen, als Ausgangspunkt. Hokkaido ist die nördlichste der japanischen Hauptinseln; so nahe an die russische Insel Sachalin und an die Südkurilen, die zu Russland gehören, aber von Tokio beansprucht werden, kommt man in Japan sonst kaum. Zugleich kommt die Luftwaffe bei »Nippon Skies« chinesischem Staatsgebiet so nahe wie bei keinem Manöver zuvor. Nebenbei: Japan nennt seine Luftwaffe zwar immer noch »Luftselbstverteidigungsstreitkräfte«; inzwischen ist aber klar, dass Tokio ausreichend Verbalakrobatik beherrscht, um unter »Selbstverteidigung« auch die Teilnahme an Kriegen um Taiwan und wohl auch auf den Philippinen – klar, gegen China – zu subsumieren.

Nach Abschluss von »Nippon Skies« werden die deutschen Militärflugzeuge nach Hawaii verlegt; dort findet das US-geführte Großmanöver »Rimpac 2024« statt. Den Weg dorthin sollen drei »Eurofighter« mit Hilfe von Tankflugzeugen als einen Nonstopflug zurücklegen: zehneinhalb Stunden am Stück – das ist für die deutsche Luftwaffe ein Rekord. Die Route führt unter anderem über die Pazifikinsel Guam, faktisch eine US-Kolonie, die zwei der wichtigsten US-Militärstützpunkte für einen etwaigen Krieg gegen China beherbergt; vor nicht ganz drei Jahren war die Fregatte »Bayern« auf der ersten großen Pazifikerkundung der Bundeswehr dort eingelaufen. Lange Terra incognita für die Bundeswehr – was haben deutsche Soldaten dort auch schon zu suchen –, sammelt die Truppe nun systematisch Erfahrungen im Stillen Ozean.

Auf die vierte Station von »Pacific Skies«, »Rimpac 2024«, folgt noch eine fünfte: In der ersten Augusthälfte nehmen die Flugzeuge der deutschen Luftwaffe an »Tarang Shakti« teil, einem Großmanöver der indischen Streitkräfte. Dabei geht es nicht nur darum, Indien enger an den Westen zu binden, sondern auch darum, Frankreich auszustechen: Die Luftwaffe soll, so heißt es, Neu-Delhi mit Blick auf künftige Beschaffungen überzeugen, dass der »Eurofighter« der französischen »Rafale« überlegen sei. Auf »Tarang Shakti« folgt für die deutsche Luftwaffe dann der Heimflug: Ihre militärische Weltumrundung geht im August zu Ende. Ihre Manöver in der Asien-Pazifik-Region werden aber erklärtermaßen nicht die letzten gewesen sein.