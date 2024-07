Ukraine-Krieg: Russen nehmen Dorf ein

Kiew. Die russische Ölraffinerie in Tuapse in der Oblast Krasnodar ist nach Angaben der Regierung in Moskau vom Dienstag trotz eines ukrainischen Drohnenangriffs weiter in Betrieb. Am Montag hatten die örtlichen Behörden darüber informiert, dass die Raffinerie bei einem schweren ukrainischen Drohnenangriff in Brand geraten sei. Gleichentags wurde bei einem Drohnenangriff auf einen Hafen in der südrussischen Stadt Krasnodar ein Mensch getötet. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau nahmen russische Truppen außerdem das ostukrainische Dorf Iwano-Darjiwka in der Region Donezk ein. (Reuters/jW)