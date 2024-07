Trump-Attentat: Rücktritt von Secret-Service-Chefin

Washington. Die nach dem Attentat auf Ex-US-Präsident Donald Trump in die Kritik geratene Chefin des Secret Service, Kimberly Cheatle, ist laut Medienberichten zurückgetreten. Über den Rücktritt berichteten am Dienstag übereinstimmend mehrere US-Medien. Der für den Schutz amtierender und ehemaliger Präsidenten zuständige Secret Service gab auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP zunächst keine Stellungnahme ab. Cheatle hatte am Montag bei einer Anhörung vor einem Ausschuss im US-Kongress eingeräumt, dass ihre Behörde am 13. Juli »versagt« habe, als ein Attentäter während einer Wahlkampfveranstaltung auf Trump schoss. Sie sprach vom »bedeutendsten operativen Versagen des Secret Service seit Jahrzehnten«. Trump hatte das Attentat nur knapp überlebt, ein Zuschauer wurde getötet, zwei weitere schwer verletzt. (AFP/jW)