Europa Press/ABACAPRESS/imago

Zehntausende demonstrierten am Sonntag in Palma de Mallorca erneut für eine Begrenzung des Tourismus. Das derzeitige Tourismusmodell bringt die öffentlichen Dienstleistungen auf den Inseln Mallorca, Menorca und Ibiza an den Rand des Zusammenbruchs, wie die Organisatoren kritisieren. Es strapaziert Natur und Ressourcen und es begrenzt und verteuert den Wohnraum für diejenigen, die tatsächlich auf den Balearen leben. Das sind immerhin etwas mehr als eine Million Menschen. Demgegenüber stehen fast 18 Millionen Besucher im Jahr. (dpa/AFP/jW)