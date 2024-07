Daimler Truck beginnt Batteriefertigung

Mannheim. Die Daimler Truck AG stellt in einer Pilotfertigung in Mannheim künftig Batterien für Nutzfahrzeuge her. Experten sollen dort in einem neuen Zentrum Wissen rund um Batterien und deren Produktionsprozesse aufbauen, wie das Unternehmen anlässlich der Eröffnung des Battery Technology Center mitteilte. (dpa/jW)