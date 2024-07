Moskau: US-Bomber über Barentssee

Moskau. Russland hat nach eigenen Angaben seine Luftwaffe mobilisiert, um zwei US-Kampfjets am Überfliegen seiner Grenze über der Barentssee in der Arktis zu hindern. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte am Sonntag, es habe Kampfjets losgeschickt, um ein »Luftziel, das sich der Staatsgrenze der Russischen Föderation nähert«, abzufangen. Die Besatzungen der russischen Kampfflugzeuge hätten das Luftziel als »zwei US-Bomber vom Typ B-52H« identifiziert. Die strategischen Bomber hätten daraufhin ihren Kurs korrigiert und seien von der russischen Grenze abgedreht. (AFP/jW)