Manila: Einigung mit Beijing zu Militärposten im Riff

Manila. Nach einer Reihe heftiger Konfrontationen zwischen den Philippinen und China im Südchinesischen Meer haben beide Länder nach Angaben Manilas eine Absprache getroffen. Beide Länder hätten sich auf eine »vorläufige Regelung« zur Versorgung von philippinischen Truppen auf einem Riff in dem umstrittenen Gewässer geeinigt, teilte das philippinischen Außenministeriums am Sonntag mit. Die Vereinbarung betrifft demnach unter anderem die Versorgung von Soldaten auf der »BRP Sierra Madre«. Manila hatte das ehemalige Kriegsschiff 1999 gezielt auf Grund gesetzt und dort einen Armeeaußenposten eingerichtet, um seine Ansprüche auf das Second-Thomas-Riff geltend zu machen. In den vergangenen Monaten kam es dort immer wieder zu Zusammenstößen zwischen Patrouillenschiffen der chinesischen Küstenwache und philippinischen Marinebooten. (AFP/jW)