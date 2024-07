1794, 28. Juli: Der französische Revolutionär Maximilien Robespierre, Führer der radikalen Jakobiner, wird hingerichtet. Anlass für seine Verhaftung war die Verschärfung des »Terreur« gegen politische Abweichler, dem Tausende zum Opfer gefallen waren. Mit dem Ende der Jakobinerherrschaft beginnt die letzte Phase der Französischen Revolution, in der sich das Großbürgertum als herrschende Klasse etabliert.

1849, 23. Juli: Die Festung Rastatt, die letzte Bastion der badischen Revolutionäre, wird von preußischen Truppen eingenommen. Die badisch-pfälzische Revolutionsarmee – etwa 27.000 Mann, zusammengesetzt aus übergelaufenen badischen Soldaten, Volkswehren und Freischaren – kapituliert. Diese letzte Schlacht der deutschen Revolution von 1848/49 war Teil einer militärischen Kampagne von Arbeitern und Kleinbürgern zur Verteidigung der von der Frankfurter Nationalversammlung ausgearbeiteten und vom preußischen König abgelehnten Reichsverfassung. Mit der Kapitulation in Rastatt ist die bürgerliche Revolution in Deutschland beendet.

1904, 28. Juli: Reichskanzler Bernhard Graf von Bülow schließt einen Handelsvertrag mit Russland, der ungünstige Zolltarife bei der Einfuhr von russischen Waren in das Deutsche Reich vorsieht. Von Bülow nutzt die nachteilige Verhandlungsposition des Zarenreichs, das sich im Krieg mit Japan befindet.

1909, 26. Juli: Aus Protest gegen einen Einberufungsbefehl an Reservisten zur Verstärkung der spanischen Kolonialtruppen in Marokko ruft die Gewerkschaft Solidaridad Obrera zum Generalstreik in Barcelona auf. Der Ausstand und die Antikriegsdemonstrationen verwandeln sich rasch in einen anarchistischen und antiklerikalen Aufstand. Einen Tag später übernehmen die Arbeiter die Macht in der katalanischen Stadt. Nach Beginn der Unruhen schießen Sicherheitskräfte auf Demonstranten in den Ramblas, um den Bau von Straßenbarrikaden zu unterbinden. Die Zentralregierung verhängt das Kriegsrecht und entsendet die Armee. Die »tragische Woche« fordert mehr als hundert tote Zivilisten.

1974, 23. Juli: Nach einem Putschversuch zur Machtübernahme auf Zypern verliert das Obristenregime in Griechenland jede internationale Rückendeckung sowie die Unterstützung im eigenen Offizierskorps und wird zum Rücktritt gezwungen. Mit der Rückkehr des ehemaligen Premierministers Konstantinos Karamanlis aus dem Pariser Exil und seiner Vereidigung noch in der folgenden Nacht endet die siebenjährige griechische Militärdiktatur. Auf westlichen Druck werden in Griechenland wieder parlamentarische Formen der Herrschaftsausübung installiert.