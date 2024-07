Elektroindustrie exportiert weniger

Frankfurt am Main. Die deutsche Elektro- und Digitalindustrie leidet unter einer schwachen Nachfrage aus dem Ausland. Im Mai schrumpfte der Wert der Exporte um 7,6 Prozent auf 18,7 Milliarden Euro, wie der Branchenverband ZVEI in Frankfurt mitteilte. Grund seien Rückgänge im Geschäft mit allen größeren Industrieländern, so der ZVEI. Die Lieferungen in die Volksrepublik China, das größte Abnehmerland, fielen nach Zuwächsen in den Vormonaten im Mai um 5,3 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro. (dpa/jW)