Jens Büttner/dpa »Drug-Checking« kann Risiken beim Konsum vermindern, wird aber längst nicht überall angeboten

Ihre Flügel schimmern in leuchtenden Farben, versprühen Lebendigkeit, Bewegung. Schmetterlinge zieren den diesjährigen Aufruf zum Gedenktag an verstorbene Drogengebrauchende. An diesem Sonntag wird er erneut in 93 Städten und Gemeinden bundesweit begangen. Ein Tag, mit dem an Menschen gedacht wird, die infolge des Konsums illegalisierter Substanzen samt Suchtfolgen verstorben sind. Der Beauftragte der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen, Burkhard Blienert, präsentierte am Freitag die Zahl von 2.227 Todesfällen in diesem Zusammenhang für das Jahr 2023. Demnach sei dies die höchste Todesrate »seit fast 20 Jahren«. Drogenkonsum müsse als Problem für die öffentliche Gesundheit verstanden werden, so Blienert. Niemand suche sich aus, suchtkrank zu sein.

»Konsumsicherheit für alle(s)«, lautet daher das nicht ganz unpassende Motto in diesem Jahr. Nach Beschreibung des JES-Bundesverbands (Junkies, Ehemalige, Substituierte) sollen darunter Maßnahmen diskutiert werden, die »drogengebrauchende Menschen vor Risiken des Konsums bewahren oder diese Risiken reduzieren«. »Drug-Checking« (die Analyse auf dem Schwarzmarkt gehandelter Substanzen), Drogenkonsumräume und Diamorphinvergabe nennt JES zuallererst: »Werden nicht alle Mittel genutzt, um zu helfen, sind solche Zahlen das Ergebnis«, erklärte Dirk Schäffer vom JES-Bundesverband im jW-Gespräch. Das mache auch wütend, ergänzt Schäffer, der außerdem als Referent für Drogen und Strafvollzug bei der Deutschen Aidshilfe tätig ist. Und längst nicht alle Bausteine würden genutzt. Das Fehlen von Drogenkonsumräumen in Bayern prangerte die Aidshilfe am Freitag mit der »Nichteinweihung« eines solchen in der Münchner Frauenhoferstraße an.

Der Nutzen von Dorgenkonsumräumen sei wie die daraus resultierende Vermeidung von Drogennotfällen »unumstritten«, stellte Christina Schulte-Scherlebeck am Freitag gegenüber jW klar. Die große Anzahl drogeninduzierter Todesfälle sei auf jahrelangen Konsum verunreinigter Substanzen zurückzuführen, »die wir nach wie vor nicht angemessen testen dürfen«, kritisierte die Leiterin des Konsumraums »Abrigado« in Hamburg, mit seinem 30jährigem Bestehen der älteste Drogenkonsumraum der BRD. Die Hilfelandschaft habe zudem noch keine ausreichende Antwort auf die »massive Zunahme von Verelendung« gefunden, erklärte Schulte-Scherlebeck. So lasse sich etwa vermehrte Wohungs- und Obdachlosigkeit beobachten.

Der Konsum von Kokain ist hierzulande kein Randgruppenphänomen, sondern längst Mainstream. So versuchen viele Menschen durch sogenanntes Microdosing, den Konsum kleinerer Mengen, sich im Arbeitsalltag länger leistungsfähig und kommunikativ zu halten, erklärte Dirk Schäffer: »Wer in der Sucht landet, für den wird es schnell teuer.« Die im vergangenen Jahr von Zoll und BKA beschlagnahmten 43 Tonnen Kokain dürften nach Ermittlerangaben nur einen Bruchteil gehandelter und konsumierter Mengen darstellen. Der Konsum des Kokainderivats Crack nehme seit Jahren zu, so Schäffer. Crack wirke »stärker, schneller und kürzer«, erzeuge aber einen deutlich stärkeren Konsumdrang: »Es wird konsumiert, bis kein Geld mehr da ist.«

Eine bundesweit abgestimmte Strategie in der Drogenpolitik gibt es nicht. So sind etwa Konsumräume legal, aber erst in neun Bundesländern verfügbar. Während viele drogeninduzierte Todesfälle auf synthetische Opioide zurückgehen, warnt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bereits vor einem Anstieg. Seit der Opiumanbau und dadurch Lieferungen von Heroin zurückgehen, drängen die deutlich potenteren Ersatzstoffe auf den Markt. Durch »Drug-Checking« ließen sie sich vermehrt nachweisen und Konsumenten besser schützen, erklärte Dirk Schäffer im jW-Gespräch. Ebenso wie beim immer weiter verbreiteten Crackkonsum müssten Hilfseinrichtungen mehr Mittel erhalten, um reagieren zu können. »Gerade bei synthetischen Opioiden hätten wir erstmals die Möglichkeit, Vorhand vor dem Markt zu bekommen«, so Schäffer.

Eine Umfrage des Robert-Koch-Instituts (RKI) unter Drogenhilfeeinrichungen belegt: bei zwei Dritteln von ihnen reicht das Budget nicht einmal »für eine bedarfsgerechte Versorgung« mit Spritzbesteck. Während die WHO bis 2020 die Ausgabe von 200 Spritzen und Nadeln pro Konsument und Jahr empfahl (bis 2030 sogar 300), konnten Drogenhilfeeinrichtungen der Umfrage zufolge etwa im Jahr 2018 lediglich 119 Spritzen und 156 Nadeln zur Verfügung stellen. So haben nach RKI-Angaben auch die HIV-Infektionen beim »injizierenden Drogengebrauch« zugenommen. 2023 waren es demnach 370 Betroffene, 13 Jahre zuvor noch etwa 170.