Sören Bär Der Kulminationspunkt: Maxime Vachier-Lagrave opfert mit 19.Txe6! effektvoll die Qualität

Die Grand Chess Tour (GCT) ist eine Serie hochkarätiger Schachturniere, die am 24. April 2015 im Rahmen eines Schaukampfes von Garri Kasparow gegen Nigel Short im Saint Louis Chess Club (USA) aus der Taufe gehoben wurde. Kasparow gab den Impuls, er orientierte sich am Vorbild der von 1988 bis 1991 existierenden legendären Weltcupturniere, und ist bis heute einer ihrer Motoren. Die GCT kombiniert gleich drei Turnierformate: klassische Bedenkzeit (Classic), Schnellschach (Rapid) und Blitzschach (Blitz). Die attraktiven Preisgelder ziehen die weltbesten Spieler an – so auch den norwegischen Weltranglistenersten Magnus Carlsen, dem schon zweimal der Gesamtsieg gelang. In diesem Jahr stehen fünf Turniere in vier Städten auf dem Programm: Schnellschach und Blitz in Warschau (Polen), klassisches Schach in Bukarest (Rumänien), Schnellschach und Blitz in Zagreb (Kroatien), Schnellschach und Blitz in St. Louis (USA) sowie klassisches Schach ebenfalls in St. Louis. Bei allen Turnieren duellieren sich zehn Spieler, wobei ein Vertreter des Gastgebers eine Wildcard erhält. Als Titelverteidiger ging der 31jährige Fabiano Caruana (USA), WM-Herausforderer 2018, ins Rennen.

Das »Superbet Rapid & Blitz Poland« vom 7. bis 12. Mai 2024 in Warschau hatte Magnus Carlsen vor Wei Yi (China) und Jan-Krzysztof Duda (Polen) für sich entschieden. Von Ende Juni bis Mitte Juli kamen zwei Turniere nacheinander zur Austragung. Das »Superbet Chess Classic Romania« vom 25. Juni bis zum 6. Juli 2024 in Bukarest sah ein totes Rennen von vier Spielern mit fünf Punkten: Fabiano Caruana, Alireza Firouzja (Frankreich), Rameshbabu Praggnanandhaa und Dommaraju Gukesh (beide Indien). Caruana hatte nach acht Runden die alleinige Führung inne, verlor aber im Schlussdurchgang gegen Anish Giri (Niederlande). Er ließ sich jedoch nicht beirren und gewann den Schnellschach-Tiebreak vor Firouzja und Praggnanandhaa.

Lennart Ootes/FIDE/dpa Hat einen guten Lauf: Fabiano Caruana

Der Tross zog direkt zum »Super United Rapid & Blitz Croatia« vom 9. bis 14. Juli 2024 nach Zagreb weiter. Während an den ersten drei Tagen je drei Schnellpartien mit 25 Minuten Bedenkzeit und zehn Sekunden Inkrement pro Zug ausgetragen wurden, standen an den verbleibenden beiden Tagen jeweils neun Begegnungen im Blitz mit fünf Minuten sowie einem Inkrement von zwei Sekunden pro Zug auf der Agenda. Im »Rapid« erhalten die Spieler zwei Punkte für einen Sieg und einen Zähler für ein Remis, wohingegen beim Blitzen ein Gewinn einen Punkt einbringt und ein Unentschieden mit einem halben Zähler honoriert wird.

Diesmal stand Caruana bereits fünf Runden vor Ultimo als Sieger fest. Am Ende totalisierte er 27 Punkte. Die Ränge zwei bis vier teilten sich Firouzja, Maxime Vachier-Lagrave (beide Frankreich) und Wesley So (USA) mit je 23 Zählern. Ein schachliches Kunstwerk gelang Vachier-La­grave, dessen rechnerische Fähigkeiten noch faszinierender sind, wenn man bedenkt, dass er sie in einer Blitzpartie demonstrierte.