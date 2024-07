Nullnummer des Tages: Bierhauptstadt München

Marc Müller/dpa Überhaupt ist das Arbeiten und Fressehalten doch viel gesünder ohne Promilleausgleich

Im Schikanierungsparadies Bayern, Heimat des Rauchverbots, stellen sich eifrige Gastronomen gerne auf die Seite der Neinsager: »Gegans vord Tür!« Lebhaft bleibt die Coronazeit in Erinnerung, wo man Impfunwilligen ein herzhaftes »Du ned!« staatlich animiert entgegenblöken durfte. Selbst mitgebrachte Brotzeit im Biergarten? »Des könnens im Park macha!« In München, nicht nur Hauptstadt des Freistaats, auch Hauptstadt des Bieres, eröffnet nun ein Biergarten namens »Die Null«. Dort soll kein Alkohol ausgeschenkt werden, um – wortwörtlich – »Verwahrlosungstendenzen« entgegenzuwirken. Schwangere, Säuglinge, Wahhabiten, Mormonen und ÖDP-Wähler dürften gleich noch mehr frohlocken als wie der Aloisius auf seiner Wolke. »’Lujah, sag i, zefix!«

Dass diese Kosumentengruppen tendenziell nur sparsam bechern, lässt sich einfach ausgleichen. So ein alkoholfreies Getränk, ein Softdrink wie etwa Cola und Spezi, muss sich nicht am Bierspiegel messen. Keine teuren Zapfanlagen inklusive Reinigungsaufwand sind notwendig. Gewinn ist aufgrund von Verschleierungstaktiken wie asozialen Portionsgrößen à la 0,2 Liter viel einfacher zu maximieren. Die Fußball-EM der Herren enttäuschte, ließ die Umsätze der Gastronomie weitgehend unberührt. Zu früh erstickte das Ausscheiden des Nationalteams bereits im Viertelfinale saufwilligen Patriotismus im Keim. Das schreit nach Rache am Kunden! Und überhaupt ist das Arbeiten und Fressehalten doch viel gesünder ohne Promilleausgleich.

Die züchtige Einrichtung soll bis zum 15. September am Karl-Stützel-Platz aufgebaut sein, weil genau dort, rund um den Hauptbahnhof und den Botanischen Garten, sich das gottverlassene Gesindel zuviel Dosenbier ins Gesicht schüttet. München ist ’ne reiche Stadt, die nur schöne Seiten hat: Penthouses und Stuckatur, nicht Doppelbock und Obstler pur.