Ulrich Perrey/dpa Doch nicht ganz so grün wie angekündigt: Der aufgestockte Hochbunker in Hamburg-St. Pauli (5.7.2024)

In Hamburg ist die Aufstockung und Begrünung des denkmalgeschützten Hochbunkers auf St. Pauli abgeschlossen. Anfang Juli wurde das Gebäude eröffnet. Sie kritisieren, dass ein geplanter Gedenkraum bisher nicht umgesetzt wurde. Was hat es damit auf sich?

In den Medien war viel vom neuen Hotel, dem Dachgarten, der Mehrzweckhalle und der Gastronomie die Rede, die in den fünf auf den Bunker aufgesattelten Stockwerken eingezogen sind. Das Gebäude wurde als »grüner Bunker« und neues Wahrzeichen bejubelt. Dass in dem Projekt laut Vertrag auch ein Gedenkraum beziehungsweise Informationsort eingerichtet werden soll, um auf die Geschichte des 1942 von Zwangsarbeitern errichteten Flakturms hinzuweisen, fiel unter den Tisch. Dabei ist der Gedenkort gerade deshalb so wichtig, weil die kommerzielle Nutzung des Bunkers soviel Raum erhalten hat.

Warum wurde der Gedenkort noch nicht umgesetzt?

Zu dem Thema habe ich eine kleine Anfrage an den Senat gerichtet, deren Antwort inzwischen vorliegt. Daraus geht hervor, dass der Gedenkraum ursprünglich zur Eröffnung fertig werden sollte. Der Vertrag für die Nutzung des Gedenkortes zwischen Hilldegarden e. V. – dem Verein, der diesen betreiben soll – und der Betreibergesellschaft des Investors ist aber überhaupt erst im Mai 2024 von letzterer gegengezeichnet worden. Woran der Senat in seiner Antwort immerhin vorsichtige Kritik anklingen lässt. Weiter heißt es, eine formelle Übergabe der Räume hätte Ende Mai wegen eines Wasserschadens nicht stattfinden können. Ich kann das nicht nachvollziehen. Hätte es ein Interesse seitens der Stadt oder des Investors an dem Thema gegeben, hätte der Gedenkort im Mai längst fertig sein müssen.

Es sieht so aus, als sei der Gedenkort nur ein Alibi.

Die Stadt wollte dieses Bunkerprojekt unbedingt, und da ist der Gedenkort ein Feigenblatt. Der Vorgang erinnert an das Stadthaus, die frühere Gestapo-Zentrale Hamburgs. Vor einigen Jahren wurde der Komplex in ein Luxusquartier umgebaut, in dem nur für eine kleine Gedenkstätte Platz war.

Auch mit der grünen Haube des Flakturms ist man bisher nicht so weit, jedenfalls wenn man das mit den Animationen vergleicht, mit denen für das Projekt geworben wurde.

Ich habe von Anfang an gesagt, dass in Hamburg mit den hier herrschenden Windverhältnissen eine Bepflanzung in dieser Höhe ein Problem ist. Ein Sprecher des Investors hat bei der Eröffnung erklärt, es brauche noch Zeit, bis die Gehölze sowie die Rank- und Kletterpflanzen ihre vorgesehene Größe erreicht hätten. Tatsächlich ist in den Verträgen eine fünfjährige Entwicklungszeit für die Pflanzen festgelegt. Allerdings frage ich mich, wieso diese Frist erst mit der Eröffnung begonnen hat, denn die Bepflanzung begann ja schon viel früher. So wird erst 2029 geprüft, ob es richtig grün geworden ist.

Der Bezirk Mitte genehmigte die Aufstockung nach Paragraph 34 des Baugesetzbuches. Dem zufolge habe sie sich in »die Eigenart der näheren Umgebung« einfügen müssen. Ist das hier der Fall?

Nein. Das Gebäude ist von knapp 40 auf fast 60 Meter erhöht worden und entspricht jetzt einem 18- bis 19stöckigen Gebäude. In der Umgebung des Bunkers sind die meisten Gebäude aber nur fünf bis sechs Geschosse hoch. Als Bezugsgröße hat der Bezirk aber eben nicht die direkt gegenüberliegende Wohnbebauung genommen, sondern das etwa 200 Meter entfernt liegende Telekom-Hochhaus – eine gewiefte Auslegung des Baugesetzbuches.

Ihre Vermutung, dass der Umbau des Flakturms vor allem den Profitinteressen des Investors Thomas Matzen zugute kommt, hat sich offenbar bestätigt.

Das war von Anfang an klar. Wer etwas anderes vermutet hat, war naiv. Wenn da ein Hotel hineinkommt und eine Halle, die nur tagsüber für den Sport genutzt wird, abends für Konzerte, ist das für den Investor ein gutes Geschäft. Den Menschen in St. Pauli und dem Karoviertel bringt das wenig, vor allem bekommen sie erheblich mehr Verkehr. Aber darum geht es der Stadt ja auch: mehr Events, mehr Kommerz, mehr Tourismus.