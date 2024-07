Jae C. Hong/AP/dpa Delegierte bei der Republican National Convention am Mittwoch in Milwaukee

Milwaukee. Als der ehemalige US-Präsident Donald Trump am Montag vor die Delegierten des Parteitags seiner Republikanischen Partei in Milwaukee trat, machte er gleich Schule. Nach dem gescheiterten Attentat auf ihn bei einer Kundgebung am Sonnabend trug er einen Verband an seinem von einem Streifschuss getroffenen Ohr. Darauf taten es die Abgeordneten auf der Convention, die diesen Freitag endet, ihm gleich – und zeigten sich in großer Zahl ebenfalls mit dicken weißen Pflastern auf dem rechten Gehörorgan (Foto). Nachdem Trump als Kandidat für die Präsidentschaftswahl im Herbst bestätigt worden war und den früheren innerparteilichen Gegner James David Vance zum Stellvertreter erkoren hatte, schwang dieser sich am Mittwoch zu einer flammenden Rede auf, verurteilte »Karrieristen« wie den amtierenden Präsidenten Joseph Biden und stellte sich selbst als Anwalt der Arbeiter dar. Nichts als rechte Augenwischerei, schließlich setzen Industriekapitäne wie die Multimilliardäre Elon Musk und Peter Thiel längst auf den Sieg Trumps. (jW)