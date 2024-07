Carl Court/Pool via REUTERS Das Thema Ukraine stand auch auf dem Treffen in Oxford ganz vorne (Blenheim Palace, 18.7.2024)

Es war nach dem NATO-Gipfel in Washington in der vergangenen Woche der zweite große Auftritt des neuen britischen Premierministers Keir Starmer. Zwei Wochen nach den Wahlen, bei denen Labour aufgrund der Schwäche der gegnerischen Tories einen klaren Sieg errungen hatte, durfte der Sozialdemokrat am Donnerstag im Blenheim Palace bei der englischen Universitätsstadt Oxford das 4. Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) eröffnen, in der mehr als 40 europäische Länder versammelt sind, von den EU-Staaten bis hin zu Nicht-EU-Mitgliedern wie Albanien oder eben Großbritannien.

Natürlich durfte die Ukraine nicht fehlen. Deren Präsident Wolodimir Selenskij nutzte das Forum, um seine westlichen Verbündeten erneut dazu aufzurufen, endlich zu erlauben, mit den von ihnen gelieferten Waffen auch Ziele im russischen Hinterland anzugreifen, insbesondere Militärflugplätze. Der ebenfalls anwesende scheidende NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg kündigte an, dass ab September ein Kommando in Deutschland einsatzbereit sein werde, um die militärische Unterstützung für Kiew besser zu koordinieren. Ungarns Premierminister Viktor Orbán wandte dagegen laut der Agentur Reuters vor Journalisten ein, dass eine Lösung für den Ukraine-Konflikt »am Verhandlungstisch und nicht auf dem Schlachtfeld« gefunden werde.

Beherrschende Themen bei dem eintägigen Treffen der 2022 auf Initiative des französischen Präsidenten Emmanuel Macron als Reaktion auf die Ukraine-Krise gegründeten EPG waren zudem die Migration, die Klimakatastrophe und die Energiesicherheit. Aber auch Gastgeber Großbritannien selbst spielte eine Rolle. Nach dem vor allem von Rechten vorangetriebenen »Brexit« signalisierte Starmer wieder Annäherung an die EU: »Unter meiner Führung wird Großbritannien ein Freund und Partner sein, der bereit ist, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, nicht als Teil der EU, aber sehr wohl als Teil Europas.«

Der Versammlungsort war dabei nicht zufällig gewählt, um die Bedeutung Großbritanniens für den Kontinent hervorzuheben: Blenheim Palace war der Geburtsort des früheren Premierministers Winston Churchill, eines knallharten Vertreters des britischen Empire, der aber vor allem als einer der drei großen Sieger über Nazideutschland in Erinnerung steht.