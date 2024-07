David Ryder/REUTERS

Wie ihre Gewerkschaft am Mittwoch abend (Ortszeit) mitteilte, haben 99 Prozent der Arbeiter der Boeing-Werke im Bundesstaat Washington auf einer Versammlung in Seattle für einen Streik gestimmt. Damit wollen sie den Druck auf den Flugzeug- und Waffenfabrikanten erhöhen und in den ersten regulären Tarifverhandlungen seit 16 Jahren eine Lohnerhöhung von 40 Prozent durchsetzen. Allerdings dürfen die schätzungsweise 30.000 Beschäftigten erst nach dem 12. September in den Ausstand treten, wenn ihr aktueller Vertrag mit dem Unternehmen ausläuft. (Reuters/jW)