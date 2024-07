Greenpeacer des Tages: Nestlé

Denis Balibouse/REUTERS Umweltaktivisten protestieren gegen Plastikverpackungen von Nestlé (Vevey, 16.4.2019)

Nein, der Goldene Geier ging nicht an Anne Hildalgo. Die Landverweserin von Paris hatte zwar medienwirksam in der Seine gebadet, um zu beweisen, wie sauber die Kloake seit den Umweltwarnungen vor einem Monat mittlerweile sei, und die Älteren von uns mochten da noch Barack Obamas Nippen am Wasserglas in Flint erinnern – 2016 war das, als man noch nicht gemeinhin glaubte, Lügen sei ein Alleinstellungsmerkmal republikanischer Präsidentschaftskandidaten –, doch der Schmähpreis der Deutschen Umwelthilfe ging dieses Jahr an einen Lebensmittelkonzern. Herrje, so ein langer Satz, so viele Worte, der Porträtschreiber der letzten linken Tageszeitung produziert davon so viel wie Nestlé Verpackungen. Und eben darum ging es beim Goldenen Geier, erfragt nämlich war die »dreisteste Umweltlüge«.

Rund 57 Prozent der Teilnehmenden hatten den Schweizer Konzern im Rahmen einer Onlineabstimmung nominiert. In seiner Kampagne »#unterwegs nach besser« wirbt Nestlé damit, Recyclinganteile in Verpackungen zu erhöhen und neue Plaste zu reduzieren. Die Deutsche Umwelthilfe mahnt dagegen, dass es sich nicht um »konsequenten Verzicht auf unnötige Verpackungen« handle, sondern um »Scheinlösungen«, durch die »kein Gramm Müll weniger« anfalle. Durchaus zu Recht übrigens. Denn der Welternährer Nestlé hat einiges zu bieten. Die berühmten Smarties etwa werden seit 2021 komplett in Papier verpackt. Und in der Tat verschiebt der Umstieg auf Papier das Problem der Müllmengen bloß. Das Katzenfutter Felix wird statt in wiederverschließbaren Behältern in separaten Plastiktüten verkauft. Eine Hauskatze verbraucht davon drei bis vier täglich.

Auf Platz zwei und geierten sich übrigens Avia Heizöl und Capri-Sun Nicht an den Start gegangen war Kaufland. Obwohl man dort unlängst Wassermelonen mit dem Hinweis »unverpackt« beworben hatte.