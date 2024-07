Galeria: Reisebüros an den ADAC

Essen. Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt-Kaufhof hat seine Reisebürosparte an den ADAC verkauft. Ein entsprechender Vertrag sei geschlossen worden, die Transaktion greife zum Oktober, teilten Galeria in Essen und der ADAC am Mittwoch in Frankfurt am Main mit. Es geht um 70 solcher Einrichtungen, der ADAC erhöht die Zahl seiner Reisebüros dadurch den Angaben zufolge auf mehr als 240. Außerdem übernimmt der ADAC die Internetpräsenz www.urlaub.de. (dpa/jW)