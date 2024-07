»Letzte Generation«: Aktivistin verurteilt

Berlin. Eine 32jährige Klimaschutzaktivistin der Gruppe »Letzte Generation« ist in Berlin zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt worden. Sie wurde wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Nötigung und Sachbeschädigung schuldig gesprochen, teilte das Amtsgericht Tiergarten am Mittwoch mit. Die Frau hatte sich zwischen Oktober 2022 und Februar 2023 mehrmals auf Fahrbahnen oder an Verkehrszeichenbrücken festgeklebt. Am 7. März verübte sie eine Farbattacke auf das Bundesverkehrsministerium. (AFP/jW)