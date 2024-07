Gedenkstättenchef wirft AfD Nazibezüge vor

Weimar. Buchenwald-Gedenkstättenleiter Jens-Christian Wagner sieht bei der Thüringer AfD immer offenere Bezüge zum Hitlerfaschismus. »Die AfD lässt tatsächlich die Maske immer mehr fallen«, sagte Wagner der dpa in Erfurt. So habe der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke kürzlich ein Zitat des Publizisten Arthur Moeller van den Bruck verbreitet, der in den 1920er Jahren das Buch »Das Dritte Reich« geschrieben hat. »Das ist ein offener NS-Bezug – und zwar zustimmend«, so Wagner. Er wies zudem darauf hin, dass die Thüringer AfD in ihrem Wahlprogramm für die Landtagswahl den Text eines Lieds des völkisch-nationalistischen Dichters Franz Langheinrich eingefügt hat. (dpa/jW)