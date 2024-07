Adrees Latif/REUTERS

Am Dienstag haben Dutzende Menschen vor der Polizeistation in der Stadt Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin eine Mahnwache für Samuel Sharpe junior abgehalten. Der Afroamerikaner war am gleichen Tag von fünf Einsatzkräften auf offener Straße erschossen worden. Laut Polizeiangaben habe dieser eine unbewaffnete Person mit einem Messer bedroht und dieses auch nach Aufforderung der Beamten nicht fallengelassen. Derzeit befinden sich Tausende von Beamten in der Stadt, weil dort der Parteitag der Republikaner stattfindet. (jW)