Das Problem ist nicht das heruntergerockte Gesundheitssystem; es sind die Menschen, die es in Anspruch nehmen. Diese Einschätzung scheint auch dem neuesten Gesetzentwurf des Gesundheitsministeriums wieder zugrunde zu liegen. Das Kabinett hat den Entwurf am Mittwoch auf den Weg gebracht. Das Gesetz soll Rettungsdienste und Kliniken entlasten, sieht aber in erster Linie die Steuerung von Patienten vor.

Mit der Reform sollen »Integrierte Notfallzentren« (INZ) als Anlaufstellen in Kliniken entstehen, die einen je nach Dringlichkeit weiterleiten – in die Notaufnahme oder in eine Notdienstpraxis. Ausgebaut werden sollen solche Ersteinschätzungen zur Dringlichkeit auch in künftigen »Akutleitstellen« mit der Telefonnummer 116 117. In einem zweiten Schritt soll dann eine Reform des Rettungsdienstes erarbeitet werden. Im Blick hat SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach hier bundesweite Mindeststandards.

Kommen zu viele Patienten in die Rettungsleitstellen, die gar keine Notfälle sind? Kann schon sein. Steffen Lüder, der Kinderarzt in Berlin-Hohenschönhausen ist und regelmäßig auch in Kinderrettungsstellen aushilft, bestätigte das im Gespräch mit jW am Mittwoch. Von 310 Kindern, die er während seines Rettungsdienstes in den Osterfeiertagen behandelt hatte, musste er nur fünf oder sechs stationär einweisen.

Vergangenes Jahr wurden in den Rettungsstellen der Berliner Kinderkliniken rund 120.000 Kinder und Jugendliche behandelt, 51.000 davon an Arbeitstagen zwischen acht und 18 Uhr. Dass das so ist, hat mehrere Gründe, so Lüder: Mangel an Hausärzten, das unterschiedliche Empfinden darüber, was ein Notfall ist, und Fehlanreize beim Abrechnungssystem: Wo die medizinische Einschätzung stattfindet, wird abgerechnet. Um nicht vollends in die Miesen zu geraten, müssten Ärzte Patienten komplett ohne Untersuchung wegschicken. Und dann bleibt die Frage: Wohin? In Ostberlin seien laut Kassenärztlicher Vereinigung allein acht Sitze für Kinderarztpraxen vakant.

All das geht das Reformvorhaben sowenig an wie die defizitäre Finanzierung der Notfallversorgung. »Rettungsstellen sind für Krankenhäuser immer ein Verlustgeschäft. Sie rechnen sich nur, wenn dort bereits viel Diagnostik gemacht wird und dann eine Aufnahme erfolgt«, erklärte die gesundheitspolitische Sprecherin der Gruppe Die Linke, Kathrin Vogler, am Mittwoch.

Die Reform der Notfallversorgung ist wie die Krankenhausreform Teil der Bestrebungen, das Krankenhauswesen zu zentralisieren, erklärte Jorinde Schulz vom Bündnis Klinikrettung gegenüber jW. Zwischen 350 und 550 Krankenhäuser fallen mit dem Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz voraussichtlich weg, so Schulz. »Die Gleichung ist ganz einfach: Gibt es kein Krankenhaus, kommt auch kein Integriertes Notfallzentrum zustande.« Die Notfallversorgung werde also weiter abgebaut. Hinzu komme, dass Lauterbachs Gesetzentwurf nicht einmal vorsieht, »allen der noch übrig bleibenden befähigten Krankenhäuser automatisch ein INZ zuzuteilen«.

Dabei dauert die Versorgung von Notfallpatienten schon jetzt häufig zu lange, ergab eine am Dienstag abend veröffentlichte SWR-Umfrage unter 283 Rettungsdiensten. Lediglich 24 Einrichten gaben an, Reanimationen von Notfallpatienten, wie medizinisch empfohlen, in weniger als acht Minuten zu schaffen. Der desolate Zustand wird sich mit der Reform weiter verschärfen. Zufall ist das nicht.