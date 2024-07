Diebstahl in ehemaliger Gaskammer

Ingolstadt. In der Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers der Nazis im bayerischen Dachau sind eine Duschkopfattrappe und ein Türriegel gestohlen worden. Die Gegenstände wurden von Unbekannten aus der einstigen Gaskammer entwendet, wie die Polizei am Mittwoch vergangener Woche in Ingolstadt mitteilte. Der Staatsschutz übernahm demnach die Ermittlungen. Der Diebstahl ereignete sich in der sogenannten Baracke X, in der sich ein Krematorium, Desinfektionskammern für Kleidung, Aufenthalts- und Sanitärräume sowie Totenkammern und die als sogenanntes Brausebad getarnte Gaskammer befunden hatten. Das Konzentrationslager Dachau war 1933 eröffnet worden und bestand zwölf Jahre. Mehr als 200.000 Gefangene aus mehr als 40 Nationen waren dort und in Außenlagern inhaftiert, mindestens 41.500 Menschen wurden dort von den Nazis ermordet. (AFP/jW)