Kaspersky zieht sich aus USA zurück

New York. Der russische Antivirensoftwarehersteller Kaspersky zieht sich vom US-Markt zurück. Man werde die Aktivitäten dort »schrittweise einstellen«, teilte das Unternehmen am Dienstag auf seiner Website mit. Vor einem knappen Monat hatte die US-Regierung angekündigt, den Verkauf von Kaspersky-Produkten wegen Sicherheitsbedenken zu verbieten. Medienberichten zufolge wird Kaspersky ab 20. Juli Mitarbeiter in den USA entlassen. Auf der US-Website sind bereits keine Produkte mehr erhältlich. (dpa/jW)