Japan gegen vollautonome Waffen

Tokio. Japans Regierung hat sich eine strenge Politik zur Verhinderung vollständig autonomer Waffensysteme (LAWS) auferlegt und betont, dass diese niemals irgendwo auf der Welt erlaubt sein sollten, wie die japanische Zeitung Mainichi am Montag berichtete. Das Außenministerium habe bereits im Mai den Vereinten Nationen ein Papier zur Haltung Tokios vorgelegt. Wie die türkische Nachrichtenagentur Anadolou am Dienstag berichtete, wird UN-Generalsekretär António Guterres voraussichtlich diesen Sommer einen Bericht über solche LAWS veröffentlichen, nachdem er weltweite Meinungen zum Thema eingeholt hat. Im Dezember nahm die UN-Generalversammlung eine Resolution an, in der die dringende Notwendigkeit betont wurde, dass sich die internationale Gemeinschaft mit autonomen Waffensystemen auseinandersetzt. Mehr als 150 wLänder stimmten für die Resolution. (jW)