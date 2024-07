Ng Han Guan/AP/dpa Banner mit der Aufschrift »Lang lebe die große Kommunistische Partei Chinas« auf dem Zhongnanhai-Führungsgelände in Beijing während des ZK-Plenums (15.7.2024)

Begleitet von erheblichem Inter­esse auch westlicher Unternehmen ist am Montag in Beijing das 20. Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas zu seiner dritten Plenartagung zusammengekommen. Auf dem Treffen, das bis Donnerstag andauert, sollen zentrale Linien der chinesischen Wirtschaftspolitik für die kommenden fünf bis zehn Jahre beschlossen werden. Hintergrund sind nicht nur die Probleme, mit denen die chinesische Wirtschaft zur Zeit zu kämpfen hat – von der Immobilienkrise bis zur hohen Jugendarbeitslosigkeit. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie die Volksrepublik mit dem steigenden Druck aus dem Westen umgehen soll und insbesondere auch damit, dass USA und EU Chinas ökonomische Entwicklung mit dem Entzug der modernsten Technologien – Halbleiter etwa – stoppen wollen.

Beobachter erwarten, dass das dritte Plenum des ZK die Formel übernehmen wird, man müsse »Produktivkräfte neuer Qualität« entwickeln. Präsident Xi Jinping nutzt diese Formel bereits seit geraumer Zeit. Gemeint ist, Spitzentechnologien nicht mehr aus dem Ausland zu beziehen, sondern sie so umfassend wie möglich im eigenen Land zu produzieren und, darauf aufbauend, zumindest auf einigen Feldern der Spitzentechnologien die »globale Führung« zu übernehmen. Das soll Vorrang vor quantitativen Wachstumszielen haben. Nur so könne China es vermeiden, in seiner ökonomischen Entwicklung dauerhaft gehemmt und in Abhängigkeit gehalten zu werden, heißt es. Neben dieser Grundsatzfestlegung werden auch weitere Entscheidungen erwartet – neue Maßnahmen gegen die Immobilienkrise etwa, womöglich eine Reform des Steuersystems.

Das dritte der üblicherweise sieben Plena, zu denen das ZK der KP Chinas im Verlauf eines Fünfjahreszyklus zusammenkommt, ist gewöhnlich ökonomischen Grundsatzentscheidungen gewidmet – auch weitreichenden. So wurde beispielsweise Deng Xiaopings Reform- und Öffnungspolitik auf dem dritten Plenum des 11. ZK im Jahr 1978 in die Wege geleitet.